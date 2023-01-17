ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно: пошкоджені лінії електропередач

Новость на русском →
Шебекіно, Вівторок 17 січня 2023 09:28
У Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно: пошкоджені лінії електропередач Фото: в Росії повідомили про "обстріл" міста Шебекіно (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) сьогодні було неспокійно. Місто нібито обстріляли, після чого там пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає. Є пошкодження ліній електропередач. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території продовжується", - написав Гладков.

Нагадаємо, що сьогодні ніч у Бєлгороді та області була гучною. Росіяни повідомляли про вибухи, а місцева влада звітувала про так звану "роботу систем ППО".

Додамо, нещодавно в Шебекіно після чергових вибухів з'явилися проблеми зі світлом та водопостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Линия электропередач Війна Росії проти України
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ