Росіяни посилили штурми біля Гуляйполя: у Силах оборони розкрили мету окупантів

За словами речника, навколо Гуляйполя "дуже небезпечна ситуація. Росіяни постійно збільшують кількість штурмових дій".

Він зазначив, що противник активізувався у десятикілометровій зоні до Гуляйполя і намагається просунутися до населеного пункту Затишшя, який розташований ближче до лінії фронту.

"За минулу добу також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - повідомив Волошин.

За його словами, ситуація у районі Варварівки залишається складною. Ворог намагається прорватися до населеного пункту, проте бої поки що точаться у лісосмугах поблизу.