Росіяни посилили штурми біля Гуляйполя: у Силах оборони розкрили мету окупантів

Російські окупанти збільшили штурмові атаки біля Гуляйполя у Запорізькій області. Ворог намагається захопити населені пункти та перерізати важливий логістичний шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
За словами речника, навколо Гуляйполя "дуже небезпечна ситуація. Росіяни постійно збільшують кількість штурмових дій".
Він зазначив, що противник активізувався у десятикілометровій зоні до Гуляйполя і намагається просунутися до населеного пункту Затишшя, який розташований ближче до лінії фронту.
"За минулу добу також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - повідомив Волошин.
За його словами, ситуація у районі Варварівки залишається складною. Ворог намагається прорватися до населеного пункту, проте бої поки що точаться у лісосмугах поблизу.
Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
Крім того, ворог просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російським окупантам під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. Ще за два села тривають важкі бої.
Також була інформація, що російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів, який веде до Гуляйполя. Зараз РФ нарощує зусилля для наступу на Гуляйпільському напрямку, намагаючись охопити місто зі сходу та півночі.
21 листопада у Силах оборони спростували інформація про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку. Там заявили, що це не відповідає дійсності.
За словами командування, ситуація напружена, але зв'язок з бійцями є, логістика налагоджена.
У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.