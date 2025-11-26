Россияне усилили штурмы возле Гуляйполя: в Силах обороны раскрыли цель оккупантов

По словам спикера, вокруг Гуляйполя "очень опасная ситуация. Россияне постоянно увеличивают количество штурмовых действий".

Он отметил, что противник активизировался в десятикилометровой зоне до Гуляйполя и пытается продвинуться к населенному пункту Затишье, который расположен ближе к линии фронта.

"За минувшие сутки также там были боевые столкновения. Не только к Гуляйполю враг пытается подступить, но и перерезать логистический путь, который идет из Днепропетровской области в Гуляйполь, с севера на юг возле населенного пункта Варваровка", - сообщил Волошин.

По его словам, ситуация в районе Варваровки остается сложной. Враг пытается прорваться к населенному пункту, однако бои пока идут в лесополосах поблизости.