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Росіяни посилили перевірки мобільних телефонів серед цивільних в окупації

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 18:42
Росіяни посилили перевірки мобільних телефонів серед цивільних в окупації Фото: Росіяни посилили перевірки мобільних телефонів серед цивільних в окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти посилили заходи щодо перевірки мобільних телефонів серед цивільних. Це відбувається через проведення "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, ворог посилив фільтраційні та контрдиверсійні заходи.

Це відбувається на тлі продовження проведення "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України.

Нагадаємо, що в Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум".

Також, ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів.

Раніше стало відомо, що в окупованій Каховці росіяни викрали та утримують громадянина Молдови.

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