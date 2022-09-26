Росіяни посилили перевірки мобільних телефонів серед цивільних в окупації

Російські окупанти посилили заходи щодо перевірки мобільних телефонів серед цивільних. Це відбувається через проведення "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Це відбувається на тлі продовження проведення "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України.

За інформацією військових, ворог посилив фільтраційні та контрдиверсійні заходи.

"Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум".

Також, ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів.

Раніше стало відомо, що в окупованій Каховці росіяни викрали та утримують громадянина Молдови.

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