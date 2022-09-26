Россияне усилили проверки мобильных телефонов среди гражданских в оккупации
Российские оккупанты усилили меры по проверке мобильных телефонов среди гражданских. Это происходит из-за проведения "референдумов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с силами обороны Украины", - говорится в сообщении.
По информации военных, враг ужесточил фильтрационные и контрдиверсионные меры.
Это происходит на фоне продолжения проведения "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.
Напомним, что в Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум".
Также ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов.
Ранее стало известно, что в оккупированной Каховке россияне похитили и удерживают гражданина Молдовы.
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