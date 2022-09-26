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Россияне усилили проверки мобильных телефонов среди гражданских в оккупации

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 18:42
Россияне усилили проверки мобильных телефонов среди гражданских в оккупации Фото: Россияне ужесточили проверки мобильных телефонов среди гражданских в оккупации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты усилили меры по проверке мобильных телефонов среди гражданских. Это происходит из-за проведения "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

По информации военных, враг ужесточил фильтрационные и контрдиверсионные меры.

Это происходит на фоне продолжения проведения "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Напомним, что в Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум".

Также ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов.

Ранее стало известно, что в оккупированной Каховке россияне похитили и удерживают гражданина Молдовы.

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