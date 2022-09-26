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В окупованій Каховці росіяни викрали та утримують громадянина Молдови

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Каховка, Понеділок 26 вересня 2022 13:26
В окупованій Каховці росіяни викрали та утримують громадянина Молдови Фото: окупанти викрали громадянина Молдови у Каховці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові викрали та силоміць утримують громадянина Молдови у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, іноземець займається вантажними перевезеннями. Він виконував замовлення на власному автомобілі на території України. Після початку повномасштабної війни громадянина Молдова викрали окупанти.

"У Каховці його зупинили російські військові та відкрили вогонь по автомобілю. Окупанти відібрали у водія особисті речі та транспортний засіб, який перебуває під контролем бойовиків РФ", - йдеться у повідомленні.

Російські солдати досі не відпустили іноземця, є загроза його здоров’ю та життю.

Крім того, окупанти викрали чотирьох жителів Херсонської області, серед них є староста селища та лікар. Нині місцеперебування людей невідоме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдруге викрали директора місцевої школи у Каховці.

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