ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів, - Генштаб
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 200 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 26 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2290 (+15);
- бойових броньованих машин - 4857 (+25);
- артилерійських систем - 1369 (+1);
- РСЗВ - 330 (+2);
- кошти ППО - 172 (+1);
- літаків - 260 (+1);
- вертольотів - 224 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4);
- крилаті ракети - 241 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10);
- спеціальної техніки - 131 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ на Південнобузькому напрямку знищили штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 та 5 складів ворога.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ з кількох напрямків лінії фронту мають позитивні результати.
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