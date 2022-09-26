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ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів, - Генштаб

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 09:09
ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів, - Генштаб Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 200 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 26 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2290 (+15);
  • бойових броньованих машин - 4857 (+25);
  • артилерійських систем - 1369 (+1);
  • РСЗВ - 330 (+2);
  • кошти ППО - 172 (+1);
  • літаків - 260 (+1);
  • вертольотів - 224 (+4);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4);
  • крилаті ракети - 241 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10);
  • спеціальної техніки - 131 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на Південнобузькому напрямку знищили штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 та 5 складів ворога.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ з кількох напрямків лінії фронту мають позитивні результати.

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