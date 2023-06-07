Росіяни посилили ІПСО про "успіхи" на фронті: Маляр пояснила причину

"Ворожі ІПСО сьогодні працюють у посиленому режимі", - заявила заступник міністра оборони.

Вона пояснила, що міф про "військову могутність" Росії обслуговує вся пропагандистська система цієї держави. Саме через це щойно їх армія зазнає втрат чи невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи.

"От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки", - наголосила Маляр.

Так, за її словами, проросійські Telegram-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ РФ на різних напрямках.

Наприклад, сьогодні вони повідомили, що нібито РФ:

успішно наступає в Мар'їнці,

контролює Бахмут,

зупинила наступ ЗСУ.

Російська ІПСО

Нагадаємо, ми не раз повідомляли, що росіяни створюють "свою реальність".

До слова вчора у Міноборони Росії заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Хоча у Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.

Після цього у СтратКомі ЗСУ повідомили, що у Росії вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою. Метою таких ІПСО може бути введення суспільства в оману.

Перед цим кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації вони використали логотип сторінки одного з українських ЗМІ.

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