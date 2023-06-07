RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте: Маляр объяснила причину

Фото: россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Как только Российская Федерация несет потери на фронте, сразу удваивается количество информации об их успехах.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Враждебные ИПСО сегодня работают в усиленном режиме", - заявила замминистра обороны.

Она объяснила, что миф о "военном могуществе" России обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Именно поэтому ка только их армия терпит потери или неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации о своих успехах.

"Сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит ситуация развивается наоборот", - подчеркнула Маляр.

Так, по ее словам, пророссийские Telegram-каналы сегодня особенно уделяют внимание распространению месседжей о якобы эффективной деятельности войск РФ по разным направлениям.

Например, сегодня они сообщили, что якобы РФ:

  • успешно наступает в Марьинке,
  • контролирует Бахмут,
  • остановило наступление ВСУ.

Российская ИПСО

Напомним, мы не раз сообщали, что россияне создают "свою реальность".

К слову, вчера в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. Хотя в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в СтратКоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Перед этим кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения лживой информации они использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ІПСОВойна России против Украины