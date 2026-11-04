Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині, горів торговельний центр

"Енергетична та цивільна інфраструктура Одещини стали цілями ворожої атаки цієї ночі. Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

В одному з торговельних центрів після влучання виникла пожежа. На цей момент її вже ліквідували. Водночас на місцях ударів продовжують усувати наслідки обстрілу.