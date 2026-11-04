Россияне повредили энергообъект в Одесской области, горел торговый центр

Российские войска ночью 4 ноября атаковали Одесскую область. Под ударом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура: поврежден энергообъект, здание торгового центра и жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Энергетическая и гражданская инфраструктура Одесщины стали целями вражеской атаки этой ночью. Зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилищный сектор", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
В одном из торговых центров после попадания возник пожар. К настоящему моменту ее уже ликвидировали. В то же время, на местах ударов продолжают устранять последствия обстрела.
Напомним, в ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину 310 ударными беспилотниками разных типов, в том числе дронами Shahed, Гербера и имитаторами Пародия. Силы ПВО обезвредили 272 вражеских цели.
Попадание зафиксировали в Ровно, Тернопольской и Днепре.
Кроме того, большая часть Ковеля осталась без света после вражеского удара по инфраструктуре.