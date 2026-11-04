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Россияне повредили энергообъект в Одесской области, горел торговый центр

10:15 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска ночью 4 ноября атаковали Одесскую область. Под ударом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура: поврежден энергообъект, здание торгового центра и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Энергетическая и гражданская инфраструктура Одесщины стали целями вражеской атаки этой ночью. Зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилищный сектор", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В одном из торговых центров после попадания возник пожар. К настоящему моменту ее уже ликвидировали. В то же время, на местах ударов продолжают устранять последствия обстрела.

Напомним, в ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину 310 ударными беспилотниками разных типов, в том числе дронами Shahed, Гербера и имитаторами Пародия. Силы ПВО обезвредили 272 вражеских цели.

Попадание зафиксировали в Ровно, Тернопольской и Днепре.

Кроме того, большая часть Ковеля осталась без света после вражеского удара по инфраструктуре.

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