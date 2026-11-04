Россияне повредили энергообъект в Одесской области, горел торговый центр

"Энергетическая и гражданская инфраструктура Одесщины стали целями вражеской атаки этой ночью. Зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилищный сектор", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В одном из торговых центров после попадания возник пожар. К настоящему моменту ее уже ликвидировали. В то же время, на местах ударов продолжают устранять последствия обстрела.