Більша частина Ковеля залишилася без світла після удару РФ по інфраструктурі

3 листопада внаслідок російської атаки на Ковель сталося влучання в об'єкт інфраструктури. Більшість споживачів міста залишилися без світла, водоканал перейшов на резервне живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ковельського міського голову Ігоря Чайку у Facebook .

Після влучання більшість споживачів Ковеля залишаються без електропостачання. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати систему. На місці також працюють екстрені служби.

КП "Ковельводоканал" перейшло на резервні джерела живлення. Подачу води відновили, вона триватиме до 23:15.

Якщо ситуація зі світлом не зміниться, 4 листопада воду подаватимуть зранку з 06:00 до 09:00. Подальший графік водоканал оприлюднить на своїх ресурсах.

Теплопостачання в оселях ковельчан поки працює у штатному режимі.