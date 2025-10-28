Россияне на Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда: продолжаются уличные бои

Российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются тяжелые уличные бои.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сообщил военный.

Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения.

При этом Шаповал отметил, что использовать отдельные виды вооружения сложно из-за уличных боев в городе.