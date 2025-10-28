ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне на Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда: продолжаются уличные бои

Украина, Вторник 28 октября 2025 20:55
Россияне на Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда: продолжаются уличные бои Фото: украинские военные сдерживают оккупантов и не дают им продвинуться на Покровском направлении (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются тяжелые уличные бои.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сообщил военный.

Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения.

При этом Шаповал отметил, что использовать отдельные виды вооружения сложно из-за уличных боев в городе.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, украинские военные рассказали, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Россияне пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и управляемые авиабомбы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самой сложной является ситуация на юге от Покровска. Оккупанты активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону", где у них отсутствует полный контроль.

В Покровске сейчас ведутся стрелковые бои, активно работают подразделения беспилотных систем. Украинские защитники останавливают контрдиверсионными мероприятиями попытки оккупантов продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке.

Отметим, в ДШВ отметили, что в Покровске продолжаются городские бои с врагом, которым удалось войти в город, благодаря численному превосходству в силах и средствах.

При этом украинские военные сообщили, что у россиян нет полноценного контроля ни над одним районом.

