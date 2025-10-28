Россияне на Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда: продолжаются уличные бои
Российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются тяжелые уличные бои.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.
"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сообщил военный.
Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения.
При этом Шаповал отметил, что использовать отдельные виды вооружения сложно из-за уличных боев в городе.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, украинские военные рассказали, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Россияне пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и управляемые авиабомбы в попытках прервать логистику Сил обороны.
Самой сложной является ситуация на юге от Покровска. Оккупанты активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону", где у них отсутствует полный контроль.
В Покровске сейчас ведутся стрелковые бои, активно работают подразделения беспилотных систем. Украинские защитники останавливают контрдиверсионными мероприятиями попытки оккупантов продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке.
Отметим, в ДШВ отметили, что в Покровске продолжаются городские бои с врагом, которым удалось войти в город, благодаря численному превосходству в силах и средствах.
При этом украинские военные сообщили, что у россиян нет полноценного контроля ни над одним районом.