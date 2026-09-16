Росіяни похизувалися ППО "Зверобой": які українські дрони хоче збивати ворог

Російський концерн "Калашников" вперше публічно показав комплекс протиповітряної оборони "Зверобой", призначений для захисту об'єктів від українських БпЛА. Основною зброєю системи стали швидкісні FPV-перехоплювачі "Кракен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис концерну "Калашников".
Установку вперше показали на IV Всеросійському збройному форумі в Москві. За повідомленням концерну, "Зверобой" нібито призначений для цілодобового захисту важливих об'єктів від розвідувальних і ударних БпЛА, зокрема тих типів, які використовує Україна - "Лелека", "Лютий", "Бобер" і "Хорнет-XR".
До складу комплексу входять автоматизоване робоче місце наземної станції керування, система оптичного цілевказання, три пускові контейнери, цифровий ретранслятор, технічний відсік з розподільним щитом і блоком комутації, а також радіолокаційна система.
Фото: "Зверобой" без пікапа (концерн "Калашников")
Виробник пропонує два варіанти виконання - стаціонарний, для довготривалого прикриття периметрів критичної інфраструктури, і мобільний, змонтований на шасі серійного пікапа, що прискорює перекидання та ускладнює виявлення позиції.
Зброєю комплексу є швидкісні перехоплювачі "Кракен" - мультироторні FPV-дрони зі спеціальною боєголовкою, по три одиниці в кожному пусковому контейнері. Для роботи вночі передбачена модифікація "Кракен-Н" з тепловізійною камерою.
У концерні заявляють, що "Зверобой" вписується в загальну стратегію ешелонованого захисту від БпЛА, яку "Калашников" розвиває за допомогою різних власних засобів виявлення, подавлення й фізичного знищення дронів на різних дистанціях, а також може бути інтегрований з наявними системами спостереження та охорони периметра об'єкта.
Разом із "Зверобоєм" на форумі також представили ще один антидроновий комплекс концерну - "Калитка-КА", озброєний кулеметною туреллю.
У серпні ЗСУотримали перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium, здатний, за заявою Міноборони ,збивати реактивні "Шахеди", розвідувальні БпЛА та навіть гелікоптери.
Водночас у вересні Тимофій Юрков з Contra-Drone звертав увагу, що фізичне перехоплення реактивних "Шахедів" залишається складним завданням через високу швидкість таких цілей.