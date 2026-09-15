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Українські дрони уразили російську РЛС за 100 млн доларів за 175 км від фронту

15:17 15.09.2026 Вт
2 хв
Яку роль відіграє знищений російський радар і чому ця ціль була важливою?
aimg Лев Шевченко
Українські дрони уразили російську РЛС за 100 млн доларів за 175 км від фронту Фото: дрон RAM-2X (Ukrspecsystems)
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Українські військові уразили російський мобільний радіолокаційний комплекс "Небо-М" поблизу військового аеродрому "Миллерово". Для атаки застосували баражуючий боєприпас RAM-2X українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NAUDI.

РЛС уразили за 175 км від фронту

429-та окрема бригада безпілотних систем "АХІЛЛЕС" разом із 43-ю окремою артилерійською бригадою завдала удару по російському мобільному радіолокаційному комплексу "Небо-М". Ціллю став комплекс поблизу військового аеродрому "Міллерово".

Для атаки українські військові використали баражуючий боєприпас RAM-2X виробництва компанії Ukrspecsystems, яка є учасником NAUDI.

За даними військових, російський комплекс уразили приблизно за 175 км від лінії бойового зіткнення.

Орієнтовна вартість "Небо-М" становить близько 100 млн доларів.

Які цілі може виявляти "Небо-М"

Російський радіолокаційний комплекс призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на середніх та великих висотах.

Як зазначають у 429-й бригаді, "Небо-М" може виявляти літаки на відстані до 500-600 км. Для балістичних цілей заявлена дальність виявлення сягає 1500 км.

Малопомітні повітряні цілі російська РЛС, за даними військових, здатна виявляти на відстані від 200 до 400 км.

Військовий аеродром "Міллерово" російські війська використовують, зокрема, як майданчик для запуску ударних та імітаційних безпілотників по українських регіонах.

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Раніше повідомлялося про те, що Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про 54 російських підприємств зі складу та під управлінням концерну "КРЕТ" державної корпорації "Ростех". Третина з них досі не перебуває під санкціями жодної країни санкційної коаліції.

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