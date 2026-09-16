Россияне похвастались ПВО "Зверобой": какие украинские дроны хочет сбивать враг

Как устроен комплекс "Зверобой"

Установку впервые показали на IV Всероссийском вооруженном форуме в Москве. По сообщению концерна, "Зверобой" якобы предназначен для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных БПЛА, в том числе тех типов, которые использует Украина - "Лелека", "Лютый", "Бобер" и "Хорнет-XR".

В состав комплекса входят автоматизированное рабочее место наземной станции управления, система оптического целеуказания, три пусковых контейнера, цифровой ретранслятор, технический отсек с распределительным щитом и блоком коммутации, а также радиолокационная система.

Фото: "Зверобой" без пикапа (концерн "Калашников")

Производитель предлагает два варианта исполнения - стационарный, для длительного прикрытия периметров критической инфраструктуры, и мобильный, смонтированный на шасси серийного пикапа, ускоряющий переброску и усложняющий обнаружение позиции.

Чем вооружен "Зверобой"

Оружием комплекса являются скоростные перехватчики "Кракен" - мультироторные FPV-дроны со специальной боеголовкой, по три единицы в каждом пусковом контейнере. Для работы ночью предусмотрена модификация Кракен-Н с тепловизионной камерой.

В концерне заявляют, что "Зверобой" вписывается в общую стратегию эшелонированной защиты от БпЛА, которую "Калашников" развивает с помощью различных собственных средств обнаружения, подавления и физического уничтожения дронов на разных дистанциях, а также может быть интегрирован с существующими системами наблюдения и охраны периметра.

Вместе со "Зверобоем" на форуме также представили еще один антидроновый комплекс концерна - "Калитка-КА", вооруженный пулеметной турелью.

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