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Росіяни похизувалися ППО "Зверобой": які українські дрони хоче збивати ворог

15:34 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Росіяни похизувалися ППО "Зверобой": які українські дрони хоче збивати ворог Фото: "Зверобой" (концерн "Калашников")
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Російський концерн "Калашников" вперше публічно показав комплекс протиповітряної оборони "Зверобой", призначений для захисту об'єктів від українських БпЛА. Основною зброєю системи стали швидкісні FPV-перехоплювачі "Кракен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис концерну "Калашников".

Як влаштований комплекс "Зверобой"

Установку вперше показали на IV Всеросійському збройному форумі в Москві. За повідомленням концерну, "Зверобой" нібито призначений для цілодобового захисту важливих об'єктів від розвідувальних і ударних БпЛА, зокрема тих типів, які використовує Україна - "Лелека", "Лютий", "Бобер" і "Хорнет-XR".

До складу комплексу входять автоматизоване робоче місце наземної станції керування, система оптичного цілевказання, три пускові контейнери, цифровий ретранслятор, технічний відсік з розподільним щитом і блоком комутації, а також радіолокаційна система.

Росіяни похизувалися ППО &quot;Зверобой&quot;: які українські дрони хоче збивати ворог

Фото: "Зверобой" без пікапа (концерн "Калашников")

Виробник пропонує два варіанти виконання - стаціонарний, для довготривалого прикриття периметрів критичної інфраструктури, і мобільний, змонтований на шасі серійного пікапа, що прискорює перекидання та ускладнює виявлення позиції.

Чим озброєний "Зверобой"

Зброєю комплексу є швидкісні перехоплювачі "Кракен" - мультироторні FPV-дрони зі спеціальною боєголовкою, по три одиниці в кожному пусковому контейнері. Для роботи вночі передбачена модифікація "Кракен-Н" з тепловізійною камерою.

У концерні заявляють, що "Зверобой" вписується в загальну стратегію ешелонованого захисту від БпЛА, яку "Калашников" розвиває за допомогою різних власних засобів виявлення, подавлення й фізичного знищення дронів на різних дистанціях, а також може бути інтегрований з наявними системами спостереження та охорони периметра об'єкта.

Разом із "Зверобоєм" на форумі також представили ще один антидроновий комплекс концерну - "Калитка-КА", озброєний кулеметною туреллю.

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У серпні ЗСУотримали перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium, здатний, за заявою Міноборони ,збивати реактивні "Шахеди", розвідувальні БпЛА та навіть гелікоптери.

Водночас у вересні Тимофій Юрков з Contra-Drone звертав увагу, що фізичне перехоплення реактивних "Шахедів" залишається складним завданням через високу швидкість таких цілей.

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