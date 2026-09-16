Россияне похвастались ПВО "Зверобой": какие украинские дроны хочет сбивать враг
Российский концерн "Калашников" впервые публично показал комплекс противовоздушной обороны "Зверобой", предназначенный для защиты объектов от украинских БПЛА. Основным оружием системы стали скоростные FPV-перехватчики "Кракен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение концерна "Калашников".
Как устроен комплекс "Зверобой"
Установку впервые показали на IV Всероссийском вооруженном форуме в Москве. По сообщению концерна, "Зверобой" якобы предназначен для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных БПЛА, в том числе тех типов, которые использует Украина - "Лелека", "Лютый", "Бобер" и "Хорнет-XR".
В состав комплекса входят автоматизированное рабочее место наземной станции управления, система оптического целеуказания, три пусковых контейнера, цифровой ретранслятор, технический отсек с распределительным щитом и блоком коммутации, а также радиолокационная система.
Фото: "Зверобой" без пикапа (концерн "Калашников")
Производитель предлагает два варианта исполнения - стационарный, для длительного прикрытия периметров критической инфраструктуры, и мобильный, смонтированный на шасси серийного пикапа, ускоряющий переброску и усложняющий обнаружение позиции.
Чем вооружен "Зверобой"
Оружием комплекса являются скоростные перехватчики "Кракен" - мультироторные FPV-дроны со специальной боеголовкой, по три единицы в каждом пусковом контейнере. Для работы ночью предусмотрена модификация Кракен-Н с тепловизионной камерой.
В концерне заявляют, что "Зверобой" вписывается в общую стратегию эшелонированной защиты от БпЛА, которую "Калашников" развивает с помощью различных собственных средств обнаружения, подавления и физического уничтожения дронов на разных дистанциях, а также может быть интегрирован с существующими системами наблюдения и охраны периметра.
Вместе со "Зверобоем" на форуме также представили еще один антидроновый комплекс концерна - "Калитка-КА", вооруженный пулеметной турелью.
В августе ВСУ получили первый украинский реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium, способный, по заявлению Минобороны, сбивать реактивные "Шахеды", разведывательные БПЛА и даже вертолеты.
В сентябре Тимофей Юрков из Contra-Drone обращал внимание, что физический перехват реактивных "Шахедов" остается сложной задачей из-за высокой скорости таких целей.