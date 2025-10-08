Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, розробку якого могли вкрасти в України

Мова йде про російський науково‑виробничий центр безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК", який і представив дрон‑перехоплювач.

За інформацією "Мілітарного", дрон виконаний за типовою схемою для перехоплювачів: чотири двигуни й вертикальний зліт. На опублікованому відео показано лише його польоти: зокрема горизонтальний та зависання в повітрі.

Технічні характеристики пристрою не описуються, однак названі його цілі: дрон-перехоплювач росіяни планують використовувати для моніторингу морської обстановки та інфраструктури.

Новий дрон РФ схожий на український Sting

Важливо, що концептуально безпілотник схожий на український перехоплювач Sting. Існує велика ймовірність, що ворог, створюючи аналогічні перехоплювачі, міг запозичувати окремі конструктивні рішення з українських зразків, які вже неодноразово підтвердили свою ефективність.

Український Sting - це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору від його центру, де розміщено бойову частину й камеру.

Керування пристроєм відбувається з землі за допомогою VR‑окулярів, що дають оператору точне візуальне спостереження під час польоту. Дрон оснащений системою наведення на ціль із використанням штучного інтелекту.

Нещодавно Sting продемонстрував свої можливості в Данії, коли українські оператори успішно збили кілька безпілотників у повітрі, які імітували загрозу.

"Опонентами" українських "стінгів" були данські дрони Banshee.