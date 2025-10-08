В РФ похвастались новым дроном-перехватчиком, разработку которого могли украсть у Украины

Речь идет о российском научно-производственном центре беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК", который и представил дрон-перехватчик.

По информации "Милитарного", дрон выполнен по типичной схеме для перехватчиков: четыре двигателя и вертикальный взлет. На опубликованном видео показаны только его полеты: в том числе горизонтальный и зависание в воздухе.

Технические характеристики устройства не описываются, однако названы его цели: дрон-перехватчик россияне планируют использовать для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

Новый дрон РФ похож на украинский Sting

Важно, что концептуально беспилотник похож на украинский перехватчик Sting. Существует большая вероятность, что враг, создавая аналогичные перехватчики, мог заимствовать отдельные конструктивные решения из украинских образцов, которые уже неоднократно подтвердили свою эффективность.

Украинский Sting - это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх от его центра, где размещена боевая часть и камера.

Управление устройством происходит с земли с помощью VR-очков, дающих оператору точное визуальное наблюдение во время полета. Дрон оснащен системой наведения на цель с использованием искусственного интеллекта.

Недавно Sting продемонстрировал свои возможности в Дании, когда украинские операторы успешно сбили несколько беспилотников в воздухе, которые имитировали угрозу.

"Оппонентами" украинских "стингов" были датские дроны Banshee.