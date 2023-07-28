Росіяни погрожують судам, яких підозрюють у намірі прямувати в Україну, - Гуменюк

"В Чорному морі навігація кораблів, суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю, тому що нема можливості у портів приймати судна нема навігації в територіальному морі України, оскільки ще з березня 2022 року Росія проголосила північно-західну частину Чорного моря закритою для навігації", - заявила вона.

Гуменюк нагадала, що у березні минулого року було проголошено, щоб всі судна негайно зайшли в порти і не перебували в територіальному морі України, бо це територія контртерористичної операції.

"Це повідомлення мореплавцям росіяни переправили через Центр повідомлень, який знаходиться в Іспанії, і воно прийняте всіма капітанами суден до уваги, відповідно до норм міжнародного морського права", - додала вона.

За її словами, далі функціонування навігації було погоджено виключно в межах "зернової ініціативи", в межах конкретного транспортного коридору, який називався "зерновим" і забезпечувалась безпекова компонента Силами оборони України, а інші компоненти забезпечувались гарантією ООН і Туреччини.

Блокада Чорного моря

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", Міноборони РФ заявило, що топитиме судна, які йдуть в українські порти. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть в Україну, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.

Разом з тим у британській розвідці повідомили, що країна-агресор направила корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі.

У Міноборони України повідомили, що РФ готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря.

У Силах оборони назвали ознаки, які вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря.

Раніше було опубліковано відео із розмовою окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

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