Россияне угрожают судам, которых подозревают в намерении следовать в Украину, - Гуменюк

"В Черном море навигация кораблей, судов в порты, подконтрольные Украине, пока отсутствует полностью, потому что нет возможности у портов принимать суда нет навигации в территориальном море Украины, поскольку еще с марта 2022 года Россия провозгласила северо-западную часть Черного моря закрытой для навигации", - заявила она.

Гуменюк напомнила, что в марте прошлого года было провозглашено, чтобы все суда немедленно зашли в порты и не находились в территориальном море Украины, потому что это территория контртеррористической операции.

"Это сообщение мореплавателям россияне переправили через Центр сообщений, который находится в Испании, и оно принято всеми капитанами судов во внимание, в соответствии с нормами международного морского права", - добавила она.

По ее словам, далее функционирование навигации было согласовано исключительно в рамках "зерновой инициативы", в рамках конкретного транспортного коридора, который назывался "зерновым" и обеспечивалась компонента безопасности Силами обороны Украины, а другие компоненты обеспечивались гарантией ООН и Турции.

Блокада Черного моря

После того как Россия вышла из "зернового соглашения", МинобороныРФ заявило, что будет топить суда, идущие в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Кремле сочтут вовлеченными в войну.

Вместе с тем в британской разведке сообщили, что страна-агрессор направила корвет для перехвата торговых судов в Черном море.

В Минобороны Украины сообщили, что РФ готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря.

В Силах обороны назвали признаки, указывающие на то, что россияне готовятся к блокаде Черного моря.

Ранее было опубликовано видео с разговором кафиров, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

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