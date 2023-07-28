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Російські кораблі зухвало погрожують цивільним суднам у Чорному морі (аудіо)

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П'ятниця 28 липня 2023 14:47
Російські кораблі зухвало погрожують цивільним суднам у Чорному морі (аудіо) Ілюстративне фото: російські кораблі зухвало погрожують цивільним суднам у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові кораблі порушують норми міжнародного права та погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Вони опублікували відео із розмовою окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Спершу у судна намагалися дізнатися його приналежність до певної країни та вантаж, який він перевозить.

"Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. А країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у "конфлікт" в Україні", - сказав росіянин.

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак вже відреагував на такі погрози загарбників.

"Російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила", - написав він.

Єрмак додав, що міжнародна спільнота має засудити дії окупантів. Необхідна системна позиція.

Блокада Чорного моря

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", Міноборони РФ заявило, що топитиме судна, які йдуть в українські порти. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть в Україну, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.

До того ж, у британській розвідці повідомили, що країна-агресор направила корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі.

У Міноборони України повідомили, що РФ готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря.

У Силах оборони назвали ознаки, які вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря.

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Російська Федерація чорное море ДПСУ
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