Росіяни почали застосовувати менше бронетехніки для штурмів на фронті, - ISW

Останніми тижнями російські війська використовують менше бронетехніки під час штурмів на найбільш активних ділянках фронту. Ймовірно, ворог намагається зберегти техніку через зменшення радянських запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українських військових джерел, російські війська використовують менше бронетехніки та вчиняють меншу кількість механізованих атак на Курахівському напрямку після того, як зазнали значних втрат техніки у жовтні та листопаді 2024 року.

Речник однієї з українських бригад, що діє на Курахівському напрямку 3 січня заявив, що за останні кілька тижнів війська країни-агресора почали використовувати переважно піхоту для проведення атак у цьому районі, а бронетехніку використовують лише для вогневої підтримки піхотних атак.

Український підполковник в інтерв'ю The New York Times зазначив, що під час штурмів на сході України, російські війська дедалі частіше використовують електричні скутери, мотоцикли та всюдиходи. Він припустив, що, можливо, це є частиною постійних зусиль Росії, спрямованих на компенсацію втрат бронетехніки.

В ISW також зазначили, що атаки біля середніх за розміром міських поселень, таких як Курахове і Покровськ, також можуть бути менш сприятливими для механізованих штурмів, ніж у невеликих населених пунктах і відкритих полях, де російські війська наступали впродовж більшої частини 2024 року.

"Російські війська можуть використовувати менше бронетехніки на Курахівському і Покровському напрямках. Це може статися через те, що військові спробують переозброїти передові російські частини та з'єднання, а також якщо військове командування РФ не захоче відводити російські частини на відпочинок та відновлення і ризикує ще більше сповільнити російське просування на пріоритетних ділянках фронту", - припускають аналітики ISW.

В Інституті також переконані, що нинішні темпи виробництва бронетехніки і танків у Росії вказують на те, що такі втрати, ймовірно, будуть непомірно високими у довгостроковій перспективі. Зокрема тому, що Росія продовжує скорочувати свої запаси техніки ще радянських часів.

"Здається дедалі менш імовірним, що російські військові до 2025 року зможуть утримати нинішній щорічний рівень втрат бронетехніки у майже 9 тисяч одиниць. Цей показник майже втричі перевищує річний рівень втрат за перші два роки війни", - йдеться у звіті ISW.