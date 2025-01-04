РФ кинула "м'ясо" в район Курахового. Морпіхи знищили до двох відділень піхоти
Українські морські піхотинці завадили Росії закидати їх позиції в районі Курахового "м'ясом". Вони знищили техніку та до двох відділень піхоти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Так, бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити ворога на Курахівському напрямку.
"Російські окупанти не полишають спроб закидати "мʼясом" позиції морпіхів-чорноморців", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, одна з таких спроб закінчилася для росіян втратою до двох відділень піхоти і трьох одиниць броньованої техніки.
Ситуація в районі Курахового
За добу 3 січня на фронті в Україні сталися майже 150 боєвих зіткнень. Курахівський напрямок залишається одним з найнапруженіших разом з Покровським.
Зокрема, за останню добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.
Як раніше розповідав президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними, а Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими".
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