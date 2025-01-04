РФ кинула "м'ясо" в район Курахового. Морпіхи знищили до двох відділень піхоти

Українські морські піхотинці завадили Росії закидати їх позиції в районі Курахового "м'ясом". Вони знищили техніку та до двох відділень піхоти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

За даними військових, одна з таких спроб закінчилася для росіян втратою до двох відділень піхоти і трьох одиниць броньованої техніки.

"Російські окупанти не полишають спроб закидати "мʼясом" позиції морпіхів-чорноморців", - йдеться у повідомленні.

Так, бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити ворога на Курахівському напрямку.

Ситуація в районі Курахового

За добу 3 січня на фронті в Україні сталися майже 150 боєвих зіткнень. Курахівський напрямок залишається одним з найнапруженіших разом з Покровським.

Зокрема, за останню добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Як раніше розповідав президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними, а Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими".

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