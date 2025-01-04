РФ, можливо, зміщує увагу з Покровська на рейд до Дніпропетровської області: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Покровська, Курахового та Вугледара. Загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України та війська РФ продовжували бойові дії на головному "українському плацдармі" в Курській області 3 січня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися до північно-східної частини Леонідово та північної частини Олександрії (обидва на південний схід від Коренево), проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські блогери розповідали, що бої тривали в районі Леонідово, Олександрії, Вікторівки, Миколаєво-Дар'їно, Кругленького та Куриловки.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ не змогли повністю перехопити ініціативу в Курській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники на півночі Харківської області продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська 2 і 3 січня, але не просунулися.

3 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ чотири рази контратакували поблизу Липців.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" ЗСУ полковник Вадим Мисник 3 січня повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи в основному діють під час складних погодних умов у прикордонних районах півночі України за підтримки безпілотників та артилерії.

Мисник додав, що диверсійні групи РФ, які діють у цьому районі, значно знизили рівень підготовки.

Операція РФ №2 - Луганська область

3 січня російські окупанти продовжили наступати на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

3 січня російський "воєнкор" продовжував стверджувати, що війська РФ перетнули річку Жеребець і просунулися до Іванівки (на північний захід від Кремінної), але в ISW досі не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські загарбники продовжували атакувати поблизу Західного, Дворічної, Загризового, Лозової, Надії, Кругляківки, Макіївки, Тернів, Чернещини, Григорівки та в районі Серебрянського лісу 2-3 січня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки 2 і 3 січня, але не просунулися.

3 січня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але теж - без просування.

2 і 3 січня війська РФ атакували в межах і поблизу самого Часового Яру, біля Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

3 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують поблизу Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Війська РФ 3 січня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися.

Російські окупанти наступали в межах Торецька, біля Диліївки, Щербинівки та Ню-Йорка 2 і 3 січня.

Командир мінометної батареї ЗСУ, яка діяла на Торецькому напрямку, заявив, що війська РФ маскуються в цивільний одяг, щоб обійти українські передові позиції. Якщо це підтвердиться, це є воєнним злочином, зазначають в ISW.

Офіцер української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, повідомив, що російські окупанти використовують групи піхоти чисельністю від 2 до 20 солдатів і збільшують використання безпілотників з оптоволоконними кабелями, які стійкі до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також офіцер ЗСУ заявив, що ворог вдосконалює та збільшує радіус дії безпілотників з волоконно-оптичним кабелем, і що наразі БПЛА мають радіус дії понад 10 кілометрів.

Українська бригада, яка діяла на Торецькому напрямку, повідомила, що росіяни використовують для ведення штурмових дій здебільшого піхоту та віддають перевагу наступальним діям в негоду.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північ від Новогродівки та вздовж траси Т-05-15 Покровськ - Новотроїцьке шосе на північний схід від Шевченка.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до Звірового, на північний захід від Воздвиженки, на 1 км на північ від Вовкового та в напрямку Надеждинки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, біля Лисівки, Даченського, Шевченка, Зеленого, Нового Труду, Піщаного, Звірового, Солоного, Котлиного, Успенівки та Нововасилівки 2 і 3 січня.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що військове командування РФ передислокує підрозділи зі сходу від Покровська в район відповідальності деяких сил на південь і південний захід від цього міста.

Машовець заявив, що війська РФ наступають на Котлине, щоб перерізати Т-04-06 (траса Покровськ - Межове).

Також Машовець заявив, що інші підрозділи РФ зосереджені на південь від Покровська, а частини полків противника наступають на рубежі Нововасилівка - Новоелизаветівка в напрямку Успенівки (на захід від Нововасилівки) і Надеждинки (на захід від Новоєлизаветівки).

"Заяви Машовця свідчать про те, що російське військове командування зосереджено на районах на південь і південний захід від Покровська, а не на схід від Покровська", - йдеться в публікації ISW.

Експерти Інституту вивчення війни додають, що це узгоджується з їхньою оцінкою про те, що війська РФ, можливо, принаймні тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення наступів на захід у напрямку до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Повідомляється, що російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Курахового.

Машовець заявив, що ЗСУ, ймовірно, нещодавно повністю відступили від Курахівської ТЕС на захід від Курахового, та що російські окупанти захопили Шевченко (на північний захід від Курахового).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська захопили Слов'янку (на північний захід від Курахового), але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Кураховим, біля Слов'янки, Петропавлівки, Шевченка та Дачного 2 і 3 січня.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри від 2 січня показують, що окупанти просунулися в полях на південь від Розлива (на північний захід від Вугледара).

2 і 3 січня російські загарбники продовжували наступальні операції в районі Янтарного, Костянтинополя, Костянтинопольського та Розлива.

3 січня війська РФ продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

2 і 3 січня російські окупанти наступали біля самої Великої Новосілки, в районі Времівки та Новосілки.

3 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ періодично проводять контратаки поблизу Великої Новосілки.

Речник української бригади, яка діяла на Времівському напрямку, 3 січня повідомив, що ворог зосереджений в першу чергу на підриві сухопутних шляхів зв'язку ЗСУ, які забезпечують війська на напрямках Курахове та Велика Новосілка.

Речник додав, що невеликі російські піхотні групи входять у спірні "сірі зони", щоб спробувати просунутися до українських позицій.

"Південна вісь"

Війська РФ 3 січня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не просунулися.

Російські окупанти проводили наступальні дії біля Білогір'я та Новоандріївки 2 і 3 січня.

2 та 3 січня війська РФ продовжували наступати на Дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький (на схід від Херсона).

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 січня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Крім того, російські окупанти збільшили кількість атак та штурмових дій також у Курській області.