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Росіяни почали вилучати у цивільних плавальні засоби: в Генштабі пояснили для чого

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Новій Каховці Херсонської області російські окупанти почали вилучати плавальні засоби у цивільних. Після цього використовують їх для проведення диверсійних дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали "мобілізувати" комунальників.

Також як розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров, окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для вільного переміщення містом.

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Херсонська областьНовая КаховкаВійна в Україні