ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Маріуполі почали мобілізувати комунальників, - Андрющенко

Новость на русском →
Україна, Середа 15 лютого 2023 18:26
Окупанти у Маріуполі почали мобілізувати комунальників, - Андрющенко Фото: росіяни проводять мобілізацію в Маріуполі (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер мобілізація проводитиметься частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Перші три чоловіки - працівники комунального підприємства окупантів "Автодор" в Маріуполі, яких було мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним", - зазначив він.

За словами Андрющенка, тепер мобілізованих буде більше, а відправка на фронт проводитиметься частіше. Відповідні розпорядження гауляйтером отримано та видано.

"Що тут сказати - вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Біжіть з міста, поки не пізно. Із фронту одна дорога - на кладовище Старого Криму, якщо росіяни заберуть в пакет. Але, якщо ви вже опинились обманом на фронті, - здавайтесь в полон ЗСУ. Полон - краще за смерть", - додав радник міського голови.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти замість гарячих обідів у школах дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Мобілізація в Україні
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян