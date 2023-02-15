Россияне начали изымать у гражданских плавательные средства: в Генштабе объяснили для чего

В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты начали изымать плавательные средства у гражданских. После этого используют их для проведения диверсионных действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Новой Каховке Херсонской области, оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе россияне начали "мобилизовать" коммунальщиков.

Также, как рассказал мелитопольский городской голова Иван Федоров, оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для свободного перемещения по городу.

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