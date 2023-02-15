РФ змушує людей оформити спецперепустки для переміщення в окупації, - мер Мелітополя
Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"На початку 2023 року росіяни анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у великих чергах жителі намагалися отримати перепустки для "вільного" переміщення. Проте окупанти не змогли їх видавати, адже не надрукували достатньо бланків.
"Тепер росіяни знову згадали про обмеження - випускатимуть лише зі спецперепусткою. З 1 березня отримати її можна тільки за наявності російського паспорта", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, що росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.
Влада РФ намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги при купівлі росіянами там житла.
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