ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ змушує людей оформити спецперепустки для переміщення в окупації, - мер Мелітополя

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 15 лютого 2023 17:43
РФ змушує людей оформити спецперепустки для переміщення в окупації, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На початку 2023 року росіяни анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у великих чергах жителі намагалися отримати перепустки для "вільного" переміщення. Проте окупанти не змогли їх видавати, адже не надрукували достатньо бланків.

"Тепер росіяни знову згадали про обмеження - випускатимуть лише зі спецперепусткою. З 1 березня отримати її можна тільки за наявності російського паспорта", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.

Влада РФ намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги при купівлі росіянами там житла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Запорожская область Війна в Україні
NEWS
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян