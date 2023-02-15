РФ змушує людей оформити спецперепустки для переміщення в окупації, - мер Мелітополя

Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На початку 2023 року росіяни анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у великих чергах жителі намагалися отримати перепустки для "вільного" переміщення. Проте окупанти не змогли їх видавати, адже не надрукували достатньо бланків.

"Тепер росіяни знову згадали про обмеження - випускатимуть лише зі спецперепусткою. З 1 березня отримати її можна тільки за наявності російського паспорта", - додав мер Мелітополя.