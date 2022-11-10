UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом, - ЗМІ

Ілюстративне фото: росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мост".

Місцеві жителі повідомляють, що росіяни вже підірвали у Херсоні котельні, телевежу та об’єкт обленерго.

Окрім цього, у місті зберігаються проблеми зі зв’язком. Так, повідомляється, що зв'язок є лише поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо, 9 листопада командування РФ віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.

В українському Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян з Херсону є результатом активних дій ЗСУ.

При цьому начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк додала, що росіяни все ще залишаються на правому березі Дніпра.

Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужного повідомив, що лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України