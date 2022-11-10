Росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом, - ЗМІ

Місцеві жителі повідомляють, що росіяни вже підірвали у Херсоні котельні, телевежу та об’єкт обленерго.

Окрім цього, у місті зберігаються проблеми зі зв’язком. Так, повідомляється, що зв'язок є лише поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо, 9 листопада командування РФ віддало наказ своїм військам відступити з правого берега Дніпра та розпочати відхід на лівий берег.

В українському Генштабі зазначили, що ймовірний відступ росіян з Херсону є результатом активних дій ЗСУ.

При цьому начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк додала, що росіяни все ще залишаються на правому березі Дніпра.

Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужного повідомив, що лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

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