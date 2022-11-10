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Россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением, - СМИ

Иллюстративное фото: россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".

Местные жители сообщают, что россияне уже взорвали в Херсоне котельные, телебашню и объект облэнерго.

Кроме того, в городе сохраняются проблемы со связью. Так, сообщеются, что связь есть только вблизи Антоновского моста.

Напомним, 9 ноября командование РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

В украинском Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ.

При этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк добавила, что россияне все еще остаются на правом берегу Днепра.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужного сообщил, что только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

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ХерсонВойна России против Украины