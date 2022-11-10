Гуменюк відповіла, чи бачать військові відхід росіян в Херсонській області

Російські війська переміщують сили та озброєння в Херсонській області. Втім, попри це деякі окупанти все ще лишаються на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (війська РФ - ред.) переміщують озброєння, техніку і підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку наразі триває війська операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", - розповіла Гуменюк.

За її словами, лінія фронту на півдні продовжує змінюватися під рухом і натиском українських сил, але "поки що її коментувати недоречно".

Щодо повідомлень про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) Гуменюк ухилилася від відповіді, закликавши "дочекатися моменту, коли ЗСУ зможуть закріпитися і повідомити про відповідну роботу".

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, що 9 листопада російське вище командування заявило про так званий "відхід" з правого берега Дніпра на лівий.

Після цього у Генштабі прокоментували заяву росіян. Там пояснили, що імовірний вихід ворожих військ з Херсону є результатом активних дій українських бійців. Втім, зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський зазначив, що "ніхто просто так ніколи не відходить", звернувши увагу на роботу наших бійців.

Також глава держави підкреслив, ЗСУ працюють над звільненням окупованих територій зокрема і Херсону, тож командування зберігає інформаційну тишу, аби наступні кроки були невідомими для росіян.

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