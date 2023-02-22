Росіяни почали розтягувати лінії постачання. Інакше по них сильно б'ють ЗСУ, - Бундесвер

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова бригадного генерала Бундесверу Крістіана Фройдінга в інтерв'ю агентству dpa, яке цитує Spiegel .

За словами Фройдінга, ще на початку війни росіяни проводили свої атаки надто нескоординовано, однак це питання було вирішено масовістю, масовим вербуванням, використанням найманців.

Також окупанти почали розтягувати лінії постачання й прибирати з-під вогню ЗСУ важливі точки тилового забезпечення й командні пункти.

"Проте це розтягує лінії постачання, а також робить їх більш уразливими. Але чи бачите, скрізь, де росіяни цього не роблять, українці сильно б'ють по них", - додав генерал.