Росіяни почали розтягувати лінії постачання. Інакше по них сильно б'ють ЗСУ, - Бундесвер

Українські військові точно б'ють по скупченнях російських окупантів та командних пунктах. Росіяни тим часом почали розтягувати лінії постачання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова бригадного генерала Бундесверу Крістіана Фройдінга в інтерв'ю агентству dpa, яке цитує Spiegel.
За словами Фройдінга, ще на початку війни росіяни проводили свої атаки надто нескоординовано, однак це питання було вирішено масовістю, масовим вербуванням, використанням найманців.
Також окупанти почали розтягувати лінії постачання й прибирати з-під вогню ЗСУ важливі точки тилового забезпечення й командні пункти.
"Проте це розтягує лінії постачання, а також робить їх більш уразливими. Але чи бачите, скрізь, де росіяни цього не роблять, українці сильно б'ють по них", - додав генерал.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 22 лютого, в Маріуполі пролунав вибух в районі морського порту. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, приліт зафіксовано по складу БК росіян.
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