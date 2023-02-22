Россияне начали растягивать линии снабжения. Иначе по ним сильно бьют ВСУ, - Бундесвер

Украинские военные точно бьют по скоплениям российских оккупантов и командным пунктам. Россияне в это время начали растягивать линии снабжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова бригадного генерала Бундесвера Кристиана Фрейдинга в интервью агентству dpa, которое цитирует Spiegel .

По словам Фрейдинга, еще в начале войны россияне проводили свои атаки слишком нескоординированно, однако этот вопрос был решен массовостью, массовой вербовкой, использованием наемников.

Также оккупанты начали растягивать линии поставки и убирать из-под огня ВСУ важные точки тылового обеспечения и командные пункты.

"Но это растягивает линии поставок, а также делает их более уязвимыми. Но видите ли, везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним", - добавил генерал.