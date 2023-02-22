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В Маріуполі приліт по складу боєкомплектів росіян, - міськрада

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Середа 22 лютого 2023 11:50
В Маріуполі приліт по складу боєкомплектів росіян, - міськрада Фото: в Маріуполі приліт по складу БК росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі пролунав вибух. Приліт зафіксовано в районі морського порту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - пише пресслужба.

Інформацію щодо прильоту також підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Порт 18 причал склад 3 - приліт підтверджуємо", - уточнює Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Маріуполі, сьогодні 22 лютого, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пізніше вибухи також було чутно районі дачних поселень перед Талаковською.

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