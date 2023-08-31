Росіяни почали проводити імітацію "виборів" на окупованих територіях, - ЦНС

Відсьогодні російські загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Так, на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей росіяни до 8 вересня проводитимуть так зване "дострокове голосування". Тобто, "вибори" за місцем проживання.

А на окупованих територіях Луганської та Херсонської областей "дострокове голосування" почнеться 2 вересня.

З 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть на дільницях.

Як зазначає ЦНС, така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення".

Також повідомляється, що вже 8 вересня росіяни планують завезти масовку з "псевдостудентських друзів", а також з гастролерів з РФ для фіксації явки на кількох обраних дільницях.

Наразі ж "члени виборчої комісії" у присутності російських військових обходять помешкання українців аби виявити охочих "голосувати". Зазначається, що аналогічну схему росіяни вже відпрацювали у 2022 році на "референдумі".

У Спротиві закликали українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період "дострокового голосування".

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України в залежності від регіону до 10 вересня.

За даними британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини". При цьому, зважаючи на провалену паспортизацію, росіяни навіть дозволяють українцям "голосувати" без паспорта РФ.

Окрім того, росіяни намагаються створити картинку для пропаганди населення, тому завозять на окуповані території України автобуси з агітаторами голосувати на псевдовиборах.

Додамо, що на передодні фейкових виборів, в деяких містах трапились НП на виборчих ділянках окупантів. Зокрема, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".