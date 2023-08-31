Россияне начали проводить имитацию "выборов" на оккупированных территориях, - ЦНС

С сегодняшнего дня российские захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Так, на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводить так называемое "досрочное голосование". То есть, "выборы" по месту жительства.

А на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей "досрочное голосование" начнется 2 сентября.

С 8 по 10 сентября выборы уже будут на участках.

Как отмечает ЦНС, такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к "волеизъявлению".

Также сообщается, что уже 8 сентября россияне планируют завезти массовку из "псевдостуденческих друзей", а также из гастролеров из РФ для фиксации явки на нескольких избранных участках.

Пока же "члены избирательной комиссии" в присутствии российских военных обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать". Отмечается, что аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на "референдуме".

В Сопротивлении призвали украинцев не открывать двери оккупантам, а по возможности покинуть регион или свое жилье на период "досрочного голосования".

"Выборы" на оккупированных территориях

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне хотят провести выборы на временно оккупированных территориях Украины в зависимости от региона до 10 сентября.

По данным британской разведки, таким образом РФ хочет показать захваченные территории как свои "неотъемлемые части". При этом ввиду проваленной паспортизации россияне даже позволяют украинцам "голосовать" без паспорта РФ.

Кроме того, россияне пытаются создать картинку для пропаганды населения, потому завозят на оккупированные территории Украины автобусы с агитаторами голосовать на псевдовыборах.

Добавим, что накануне фейковых выборов в некоторых городах случились ЧП на избирательных участках оккупантов. В частности, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".