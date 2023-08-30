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В Новій Каховці підірвали штаб "Єдиної Росії" (відео)

Херсон, Середа 30 серпня 2023 10:09
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В Новій Каховці підірвали штаб "Єдиної Росії" (відео) Фото: в Новій Каховці Херсонської області підірвали штаб "Єдиної Росії" (24tv ua)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора, у 21:00, в Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії", - розповів він.

За словами Андрющенка, наразі окупанти намагаються "замовчати інцидент".

"На жаль, жоден зрадник не постраждав", - додав він.

Оновлено. Штаб "Єдиної Росії" у Новій Каховці було знищено партизанським рухом "Атеш".

"Агент руху "Атеш" підірвав передвиборчий штаб "Єдиної Росії" в Новій Каховці за адресою вулиця Першотравнева, 14", - повідомляють партизани.

За їхніми даними, вдалося знищити трьох російських військових, які відповідали за охорону цього об'єкта. Крім того, під час пожежі, яка сталася через підрив, згоріла вся документація, її окупанти завезли до так званих "виборів", призначених на 8-10 вересня.

Вибухи у штабах "Єдиної Росії"

Зазначимо, що підрив у штабі "Єдиної Росії" відбувається не вперше. Так, на початку вересня минулого року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Крім того, у травні 2023 року в результаті сильного вибуху в тимчасово окупованому Луганську був поранений депутат Держдуми РФ, член фракції "Єдина Росія" Віктор Водолацький.

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