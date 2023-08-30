Росіяни завозять автобуси з агітаторами для "виборів" на окупованих територіях

Росіяни намагаються створити картинку для пропаганди населення, тому завозять на окуповані території України автобуси з агітаторами голосувати на псевдовиборах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, із Росії до окупованої частини Запорізької області прибули автобуси з росіянами. За допомогою прибулих окупанти намагаються показати позитивну картинку щодо проведення "виборів".

"Підготовка дійсно триває. Підготовка нині досягла, напевно, своєї завершальної стадії. Привезені десятки автобусів агітаторів, контролерів із Росії, але насправді привезені десятки автобусів тих людей, які будуть організовувати цей проєкт під назвою "вибори", - Федоров.

Він розповів, що у списках для голосування, які пропонує Росія, немає місцевих - всі кандидати приїхали з РФ.

"Також варто наголосити на тому, що на сьогодні, якщо ми подивимося списки тих, хто балотується в збори депутатів, то я — людина, яка прожила в Мелітополі все своє життя, не можу знайти понад 5% знайомих мені прізвищ. Тобто балотуються здебільшого не місцеві люди, яких також завезли. Тобто зрадникам місцевим ніхто не довіряє", - зауважив він.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Вони нібито мають відбутися 10 вересня.

Згідно з інформацією британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.