Гуменюк про Кінбурнську косу та острови: абсолютного контролю ще нема ні в кого

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що поблизу Херсона. Бойова робота продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - розповіла Гуменюк.

За її словами по південному фронту критичних змін немає. Українські військові більше працюють по знищенню бойових потужностей ворога. Йдеться про ліквідацію у тилових районах противника.

Вона підсумувала, зараз практично по всьому Лівому берегу ведеться бойова робота.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА пояснював, чому звільнення Кінбурнської коси від окупантів є важливим.

Раніше речник сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін пояснив, що всі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні", а говорити про їхнє звільнення ще зарано.

Додамо, також військові припускали, що російські диверсанти намагаються влаштовувати провокації поблизу херсонських островів.

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