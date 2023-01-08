У Херсонській області чоловік підірвався на міні

У неділю, 8 січня, у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

"Херсонці, вкотре нагадую, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою! Будь ласка, не ігноруйте елементарні правила безпеки", - написав Янушевич.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Також раніше ми писали, що у Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці. Внаслідок події загинули двоє людей.

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