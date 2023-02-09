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Росіяни почали наступ у Луганській області, але успіхів не мають, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Основні зусилля росіяни зосередили на Кремінському напрямку. Успіху окупанти не мають", - йдеться у заяві.

Фактично Гайдай підтвердив, що росіяни почали наступ у Луганській області і фіксують загострення ситуації вже протягом останнього тижня.

"На Сватівсько-Куп‘янському напрямку та у Білогорівці ситуація абсолютно контрольована", - додав глава області.

Сьогодні радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

До цього повідомлялось, що російські загарбники можуть почати атакувати на трьох напрямках у Луганській області, проте ЗСУ до цього готові.

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