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Гайдай назвав напрямки в Луганській області, на яких ЗСУ очікують наступ росіян

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Луганська область, Понеділок 06 лютого 2023 17:26
Гайдай назвав напрямки в Луганській області, на яких ЗСУ очікують наступ росіян Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники можуть почати атакувати на трьох напрямках у Луганській області, проте ЗСУ до цього готові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Позиції в Білогорівці повністю контролюють наші військові - відбивають всі атаки, беруть полонених", - заявив Гайдай.

За його словами, кількість атак росіян під Кремінною зросла, хоча назвати це повномасштабним наступом він не може. Окупанти намагаються виявити слабкі місця в обороні українських військових, куди потім вони направлять одне з ударних угруповань. РФ стягнула велику кількість техніки та особового складу на цей напрямок.

"В Луганській області очікуємо наступ росіян з трьох напрямків - Сватове, Кремінна, Білогорівка", - повідомив глава області.

Нагадаємо, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого. До цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Путін наказав своїм військам захопити повністю Донецьку та Луганську області до березня.

Крім того, видання Financial Times з посиланням на аналітиків та військових заявляє, що Росія може почати новий наступ протягом наступних 10 днів.

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