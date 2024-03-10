Росіяни почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю, - ЗСУ

"Росіяни дедалі активніше використовують боєприпаси з отруйною речовиною. Загалом за останній тиждень вони майже 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин", - сказав речник.

За його словами, лише за вчорашню добу ворог 15 разів скинув на позиції захисників боєприпаси з отруйною речовиною. Майже всі випадки були зафіксовані на Запорізькому напрямку.

"Коли ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або FPV-дронами, він застосовує такий сльозогінний газ", - заявив Лиховій.

Інші подібні випадки

Нагадаємо, минулого тижня речник Таврійського напрямку заявляв, що росіяни за день дев'ять разів скинули на позиції ЗСУ боєприпаси з хімзброєю. Засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

Також повідомлялося, що з початку 2024 року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти українських військових.

Аналітики ISW теж зазначали, що армія РФ дедалі частіше почала використовувати хімічну зброю проти ЗСУ.