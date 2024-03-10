Россияне стали чаще использовать на фронте химическое оружие, - ВСУ

"Россияне все активнее используют боеприпасы с ядовитым веществом. Всего за последнюю неделю они почти 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин", - сказал спикер.

По его словам, только за вчерашние сутки враг 15 раз сбросил на позиции защитников боеприпасы с ядовитым веществом. Почти все случаи были зафиксированы на Запорожском направлении.

"Когда враг не может взять наши окопы классическим артиллерийским ударом или FPV-дронами, он применяет такой слезоточивый газ", - заявил Лиховий.

Другие подобные случаи

Напомним, на прошлой неделе спикер Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

Также сообщалось, что с начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.

Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.