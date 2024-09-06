Росіяни планують захопити Курахове і Вугледар, щоб розтягнути сили ЗСУ, - ISW

У звіті зазначається, що останнім часом російські війська активізували наступальні зусилля, спрямовані на ліквідацію широкого виступу на захід та південний захід від Донецька, а також просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) й уздовж неї.

В ISW переконані, що скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг оборони ЗСУ навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях РФ на Покровському напрямку.

Тактичні успіхи біля Вугледара

Станом на 1 вересня росіяни суттєво активізували свої наступальні операції біля Вугледара на південний захід від Донецька і на сьогоднішній день досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центр Пречистівки на захід від Вугледара під час механізованого штурму силами близько роти.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що військовослужбовці 40-ї морської піхотної бригади піднімають російський прапор у північно-західній частині Пречистівки. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили цей населений пункт.

Російські військові блогери стверджують, що українські війська відійшли з Золотої Ниви на захід від Пречистівки і продовжують наступати у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися безпосередньо на схід від Вугледара біля шахти № 1 "Південнодонбаська".

Український ресурс з відкритих джерел опублікував додаткові кадри, на яких видно, що російські війська провели кілька взводних механізованих атак поблизу Макарівки (на південь від Великої Новосілки і на захід від Вугледара) і Пречистівки протягом останніх днів.

Ширша оперативна мета росіян

У звіті ISW також зазначається, що російські війська проводять відносно інтенсивні наступальні операції в інших місцях на південний захід та захід від Донецька. Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, скоріш за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області, в найближчій перспективі знизяться.

Зазначається, що росіяни збільшили як регулярність, так і масштаби механізованих атак на захід і південний захід від Донецька наприкінці липня 2024 року і відтоді регулярно проводять відносно великі механізовані атаки в цьому районі, хоча вони призводять лише до незначних тактичних переваг.

Водночас, йдеться у звіті, посилені зусилля Росії, спрямовані на використання досягнень на Покровському напрямку, а також передислокація російських військ у відповідь на вторгнення України в Курську область, все ще не змогли порушити темп російського наступу на захід і південний захід від Донецька.

"Продовження масштабних і дорогих російських механізованих атак свідчить про те, що російське військове командування поставило перед частинами Східного і Південного угруповання військ у цьому районі ширшу оперативну мету", - йдеться у звіті ISW.

Захоплення Вугледару і Курахового

Російські війська активізували наступальні операції під Вугледаром невдовзі після початку розширення південного флангу Покровського виступу. Це дозволяє припустити, що російські війська мають намір провести підсилюючі наступальні операції на південному фланзі Покровського напрямку, безпосередньо на захід від Донецька, вздовж автошляху 0-0532 та під Вугледаром.

Наприкінці серпня 2024 року російські війська розпочали негайні тактичні дії вздовж лінії Селидове - Українськ - Гірник на південний схід від Покровська, спрямовані на розширення російського виступу на Покровському напрямку та усунення вразливості виступу для контратак ЗСУ.

Російські війська вже досягли успіху в частковому розширенні південної ділянки Покровського виступу і продовжують докладати зусиль для тактичного охоплення обмежених українських позицій у сільській місцевості на схід від Гірника та на північ від Красногорівки.

За повідомленнями, російські війська просунулися до околиць Українська і наближаються до околиць Гірника, і захоплення цих міст дозволить російським військам атакувати Курахове - важливий український оборонний вузол на фронті на захід і південний захід від Донецька - з півночі, а також зі сходу від Красногорівки і Максимільянівки.

"Інтенсифікація дій Росії під Вугледаром, ймовірно, має на меті потіснити західний фланг української оборони в районі на захід і південний захід від Донецька, в той час як російські війська наближаються до Курахового на східному фланзі", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту припускають, що російські наступальні операції вздовж траси О-0532 між Костянтинівкою і Вугледаром відкривають російським військам шляхи для просування, які можуть підтримати як зусилля із захоплення Курахового на півночі, так і російські зусилля з оточення і захоплення Вугледара на заході.

В ISW нагадали, що взимку 2022-2023 років російські війська провели невдалу наступальну операцію на заході Донецької області, яка характеризувалася масовими фронтальними механізованими атаками на сам Вугледар.

Однак зараз російські війська, схоже, здійснюють поступове просування вздовж кількох взаємодоповнюючих ліній наступу. Це російський план кампанії, який став більш поширеним, адже російські військові відмовилися від спроб оперативно значущих проривів за допомогою механізованого маневру.

Джерело: мапа війни Deep State (deepstatemap.live)

Кінцева мета - захоплення Покровська

У звіті ISW також зазначається, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступальним діям на Покровськ. Воно має намір за допомогою вищезазначених другорядних зусиль, незалежно від їхнього успіху, закріпити українські сили в західній частині Донецької області та не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Командування РФ продемонструвало чітко виражене бажання ізолювати свої наступальні зусилля на Покровському напрямку від оперативного тиску, спричиненого вторгненням українських військ до Курської області, та, ймовірно, стримує свої залишкові оперативні резерви для захоплення міста Покровськ.

В ISW переконані, що російське командування проводить кампанію в масштабах усього театру військових дій, спрямовану на розтягнення українських сил шляхом послідовного наступального тиску, і намагається повторити ці зусилля в масштабах усього театру військових дій у більш інтенсивний спосіб уздовж лінії фронту в Донецькій області.

"Російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України нескінченно довго. Багаторазове посилення наступальних зусиль у Донецькій області, на додаток до постійного оперативного тиску, спричиненого вторгненням України в Курську область, скоріш за все, призведе до того, що російські наступальні операції досягнуть кульмінації раніше, ніж планує російське військове командування", - йдеться у звіті ISW.