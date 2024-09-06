Россияне планируют захватить Курахово и Угледар, чтобы растянуть силы ВСУ, - ISW

В отчете отмечается, что в последнее время российские войска активизировали наступательные усилия, направленные на ликвидацию широкого выступления к западу и юго-западу от Донецка, а также продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее.

В ISW убеждены, что скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг обороны ВСУ вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинские силы, которые обороняются на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов в приоритетных наступательных усилиях РФ на Покровском направлении.

Тактические успехи возле Угледара

По состоянию на 1 сентября россияне существенно активизировали свои наступательные операции вблизи Угледара к юго-западу от Донецка и на сегодняшний день достигли незначительных тактических успехов в этом районе.

Опубликованные 5 сентября геолокационные кадры, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центр Пречистовки к западу от Угледара во время механизированного штурма силами около роты.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, демонстрируют, что военнослужащие 40-й морской пехотной бригады поднимают российский флаг в северо-западной части Пречистовки. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили этот населенный пункт.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска отошли из Золотой Нивы к западу от Пречистовки и продолжают наступать в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись непосредственно к востоку от Угледара возле шахты № 1 "Южнодонбасская".

Украинский ресурс из открытых источников опубликовал дополнительные кадры, на которых видно, что российские войска провели несколько взводных механизированных атак вблизи Макаровки (к югу от Великой Новоселки и к западу от Угледара) и Пречистовки в течение последних дней.

Более широкая оперативная цель россиян

В отчете ISW также отмечается, что российские войска проводят относительно интенсивные наступательные операции в других местах к юго-западу и западу от Донецка. Активизация российских наступательных операций под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области, в ближайшей перспективе снизятся.

Отмечается, что россияне увеличили как регулярность, так и масштабы механизированных атак к западу и юго-западу от Донецка в конце июля 2024 года и с тех пор регулярно проводят относительно крупные механизированные атаки в этом районе, хотя они приводят лишь к незначительным тактическим преимуществам.

В то же время, говорится в отчете, усиленные усилия России, направленные на использование достижений на Покровском направлении, а также передислокация российских войск в ответ на вторжение Украины в Курскую область, все еще не смогли нарушить темп российского наступления к западу и юго-западу от Донецка.

"Продолжение масштабных и дорогостоящих российских механизированных атак свидетельствует о том, что российское военное командование поставило перед частями Восточной и Южной группировки войск в этом районе более широкую оперативную цель", - говорится в отчете ISW.

Захват Угледара и Курахово

Российские войска активизировали наступательные операции под Угледаром вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа. Это позволяет предположить, что российские войска намерены провести усиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль автодороги 0-0532 и под Угледаром.

В конце августа 2024 года российские войска начали немедленные тактические действия вдоль линии Селидово - Украинск - Горняк к юго-востоку от Покровска, направленные на расширение российского выступления на Покровском направлении и устранение уязвимости выступления для контратак ВСУ.

Российские войска уже достигли успеха в частичном расширении южного участка Покровского выступа и продолжают прилагать усилия для тактического охвата ограниченных украинских позиций в сельской местности к востоку от Горняка и к северу от Красногоровки.

Согласно сообщениям, российские войска продвинулись к окраинам Украинска и приближаются к окраинам Горняка, и захват этих городов позволит российским войскам атаковать Курахово - важный украинский оборонительный узел на фронте к западу и юго-западу от Донецка - с севера, а также с востока от Красногоровки и Максимильяновки.

"Интенсификация действий России под Угледаром, вероятно, имеет целью потеснить западный фланг украинской обороны в районе к западу и юго-западу от Донецка, в то время как российские войска приближаются к Курахово на восточном фланге", - говорится в отчете ISW.

Аналитики института предполагают, что российские наступательные операции вдоль трассы О-0532 между Константиновкой и Угледаром, открывают российским войскам пути для продвижения, которые могут поддержать как усилия по захвату Курахово на севере, так и российские усилия по окружению и захвату Угледара на западе.

В ISW напомнили, что зимой 2022-2023 годов российские войска провели неудачную наступательную операцию на западе Донецкой области, которая характеризовалась массовыми фронтальными механизированными атаками на сам Угледар.

Однако сейчас российские войска, похоже, осуществляют постепенное продвижение вдоль нескольких взаимодополняющих линий наступления. Это российский план кампании, который стал более распространенным, ведь российские военные отказались от попыток оперативно значимых прорывов с помощью механизированного маневра.

Источник: карта войны Deep State (deepstatemap.live)

Конечная цель - захват Покровска

В отчете ISW также отмечается, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным действиям на Покровск. Оно намерено с помощью вышеупомянутых второстепенных усилий, независимо от их успеха, закрепить украинские силы в западной части Донецкой области и не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Командование РФ продемонстрировало четко выраженное желание изолировать свои наступательные усилия на Покровском направлении от оперативного давления, вызванного вторжением украинских войск в Курскую область, и, вероятно, сдерживает свои остаточные оперативные резервы для захвата города Покровск.

В ISW убеждены, что российское командование проводит кампанию в масштабах всего театра военных действий, направленную на растяжение украинских сил путем последовательного наступательного давления, и пытается повторить эти усилия в масштабах всего театра военных действий более интенсивным способом вдоль линии фронта в Донецкой области.

"Российские войска не смогут удерживать инициативу на всей территории Восточной Украины бесконечно долго. Многократное усиление наступательных усилий в Донецкой области, в дополнение к постоянному оперативному давлению, вызванному вторжением Украины в Курскую область, скорее всего, приведет к тому, что российские наступательные операции достигнут кульминации раньше, чем планирует российское военное командование", - говорится в отчете ISW.