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Росіяни планують створити концерн на базі захопленого "Азовмашу"

Фото: загарбники планують створити на захопленому "Азовмаші" концерн (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники планують створити "машинобудівний концерн". Його запустять в роботу на базі захопленого та знищеного підприємства "Азовмаш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зауважують у ЦНС, наразі плани окупантів далекі від реальності, оскільки росіяни продовжують знищувати й розкрадати увесь промисловий потенціал Донецької області.

"Вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови "Азовмашу" для роботи на агресора стануть "ціллю" для українського руху опору і наголосили, що нікому з причетних не вдасться уникнути відповідальності.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів. Так, у місті підірвали авто з російським офіцером кавказьких підрозділів.

Також в ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали вибухи. За попередніми даними, у місті був "приліт" у районі бетонного заводу.

Повідомлялось, що окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Втім, плани окупантів просуваються дуже повільно, адже вони банально не можуть забезпечити місто теплом вже другий рік і станом на кінець грудня ще й досі не увімкнули опалення у частині вцілілих будинків. Тому жителі змушені сидіти у холоді у морозну погоду.

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АзовмашВійна Росії проти України