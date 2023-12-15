В окупованому Маріуполі пролунали вибухи
У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Маріупольської міської ради та місцевого телеканалу TV7.
Джерело пише, що в місті прогриміли вибухи і виникла пожежа.
"Були чутні потужні вибухи. За ПортСіті щось дуже горить. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги", - повідомили у міській раді.
За повідомленнями місцевого каналу TV7, мешканці міста повідомляють, що звук був дуже потужним.
"У деяких мешканців тремтіли вікна", - повідомили на Telegram-каналі журналісти.
Також співробітники телеканалу виклали фотографії, на яких видно пожежу після прильоту.
ЗСУ офіційно інформацію не коментували.
Оновлено 01:24 : за повідомленнями телеканалу, через влучення ракети горить бетонний завод.
"Там дислокувалися російські окупанти", – написали співробітники телеканалу.
Життя в окупованому Маріуполі
Російські війська окупували Маріуполь на початку повномасштабної війни. Вони продовжують руйнувати місто і намагаються створити "ілюзії щодо ТБ" відновлення та мирного життя.
Раніше ми писали, що українські партизани стежать за окупантами у Маріуполі.
Також ми показували фотографії руїн із тимчасово окупованого Маріуполя.
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